Situação de Caldeirão se complica no UFC

Sem conseguir ainda vencer no UFC, a situação de Wagner Caldeirão fica difícil no principal evento de MMA do planeta.

Em sua estreia em agosto de 2012, o combate contra Phil Davis terminou sem resultado, por causa de um dedo no olho do brasileiro. Entretanto, no novo confronto, o americano venceu com facilidade no UFC 153 por finalização, em outubro do ano passado.

Na noite deste sábado em São Paulo, Caldeirão foi mais uma vez finalizado, demonstrando a fragilidade de seu jiu-jitsu e levantando dúvidas sobre seu futuro na organização. Apesar disso, pelas qualidades que possui e o carisma, deve ganhar mais uma oportunidade. Ao menos essa é a torcida dos brasileiros.