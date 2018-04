Thiago Tavares perde para Khabib na abertura do card principal do UFC SP

Não deu para Thiago Tavares. Na primeira luta do card principal do UFC São Paulo, realizado no Ginásio do Ibirapuera, na noite deste sábado (19/01), o brasileiro perdeu por noncaute técnico ainda no primeiro round para Khabib Nurmagomedov.

Após entrar vaiado no octógono, o russo demonstrou carisma, foi aplaudido pelo público e agradeceu em português: “obrigado, São Paulo”. Confira como foi:

Round 1: a luta começou muito estudada, com os oponentes evitando abrir espaços para o adversário. Mas, em um golpe certeiro, o russo derrubou Thiago. O brasileiro ainda tentou segurar nas pernas de Khabib, mas foi fortemente golpeado, sofrendo o nocaute técnico, com a interrupção do juiz.

Card principal

Vitor Belfort x Michael Bisping

Daniel Sarafian x CB Dollaway

Gabriel Napão x Ben Rothwell;

Thiago Tavares x Khabib Nurmagomedov

Card preliminar

Milton Vieira x Godofredo Pepey

Ronny Marques x Andrew Craig

Diego Nunes x Nik Lentz

Edson Barboza x Lucas Martins

Yuri Marajó x Pedro Nobre (sem vencedor)

Wagner Caldeirão x Ildemar Marajó

Francisco Massaranduba X C.J. Keith