Vitor Belfort não precisa provar mais nada para ninguém

Com uma carreira de vitórias no UFC que começou quando tinha apenas 19 anos, cinturões conquistados em duas categorias diferentes durante esse tempo, Vitor Belfort parece que alcançou aos 35 anos um patamar no olimpo do MMA. Na madrugada deste domingo (20/01), o brasileiro devastou Michale Bisping no octógono montado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo; rejeitou uma possível revanche contra Anderson Silva pelo cinturão dos médios, desafiou o atual campeão dos meio-pesados Jon Jones para mais uma luta e, ainda, desferiu golpes duros com o microfone contra Chael Sonnen, a quem considerou um paraquedista no esporte.

Falando varias vezes sobre a vontade de fazer uma segunda luta contra Jon Jones em breve, Vitor parece que pretende tirar de sua frente qualquer lutador que quiser frustrar seu objetivo. Como Sonnen enfrentará Dan Henderson para definir quem será o próximo desafiante ao título dos meio-pesados, o brasileiro não economizou nas palavras.

“Não faz sentindo nenhum um palhaço como o Chael Sonnen lutar com o Dan Henderson, do jeito que ele vem de nocaute. Eu já fiz a minha carreira, já fiz tudo que deveria no esporte. Agora eu quero lutas que me tragam desafio. O esporte quer isso”.

Questionado sobre uma possível luta contra Chael Sonnen, caso o combate contra Jones não aconteça na sequência, Vitor não perdoou: “não faz isso não. Quer dar moral para ele? De maneia alguma. Quero lutar com gente de história. A gente tem que valorizar o esporte. Você não pode conquistar a luta na garganta”.

Diferente de Anderson Silva, que reina absoluto em sua categoria, Vitor escreveu seu nome na história do MMA ao estilo “brasileiro não desiste nunca”. Ainda nos tempos em que não existiam divisões por peso, ao lado do seu mestre Carlson Gracie, ele conquistou o título do UFC aos 19 anos.

Apelidado de Fenômeno, teve posteriormente o cinturão dos meio-pesados. Em sua trajetória, ganhou e perdeu dos principais nomes do esporte, como Randy Couture, Chuck Liddell, Tito Ortiz, Anderson Silva e Wanderlei Silva.

Vitor, com certeza, é um dos principais personagens do MMA, um dos lutadores que fizeram do antigo vale-tudo um esporte respeitado, grande, e que paga bolsas dignas para seus participantes. Por tudo isso, ele não precisa provar mais nada.

Uma luta agora contra Anderson Silva não seria um bom negócio nem para Vitor nem para o UFC. Então, deixem o Fenômeno realizar em paz seus sonhos. Que venha o combate contra Jon Jones.