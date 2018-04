A responsabilidade de vestir a camisa da Seleção

Como brasileiros devemos defender a nossa rica história no futebol e exigir sempre que os melhores jogadores com maior espírito de equipe sejam convocados para nos representar numa competição internacional. Hoje em dia, um dos maiores desafios para os técnicos de futebol profissional é gerenciar as mais diversas personalidades de uma determinada equipe de jogadores. Desse modo, não há tarefa maior que convencer um atleta superstar, com um enorme ego, a deixar de lado os seus interesses individuais em prol de uma equipe. Tal tarefa pode ser bem desafiadora e difícil em uma sociedade que endeusa celebridades e chega ao ponto de se obcecar com elas. Dessa maneira, os treinadores mais bem sucedidos são aqueles capazes de tirar o melhor proveito desses indivíduos complicados ou de reconhecer que tais “divas” são irremediavelmente irrecuperáveis e devem ser descartadas como mero refugo.

Logo, o treinador deve ser sempre a autoridade final, inspirando respeito a todos os jogadores e praticando a máxima popular da “rapadura”: doce no trato, mas duro na cobrança.

No futebol de hoje em dia não é incomum nos depararmos com jogadores impregnados de personalidades caracterizadas com graus excessivos de vaidade. Desse modo, acreditamos que tais personagens deveriam ser previamente informados sobre a história e a riqueza do nosso futebol e sobre a devoção de gerações anteriores de jogadores, que muito se sacrificaram para representar nosso país. O jogador quando veste as cores da seleção deveria saber que não vai ali atuar para sua autopromoção. Sua postura fora e dentro do campo é vista por todos, inclusive por muitos jovens em plena formação. Jogar na seleção deve ser visto como uma honra e um privilégio. Jogador nenhum, seja ele quem for, deverá achar que o canarinho precisa de seus serviços! A seleção não precisa de ninguém, pois eles, meros jogadores, é que precisam da seleção! Eles devem sempre ter a noção de que se não forem agregar algo ao grupo, aderindo aos objetivos da equipe, os quais devem ser uniformes, eles serão descartados imediatamente.

O nosso grande ex-capitão Lúcio sintetizou bem o significado de jogar na seleção: “O escudo no peito é mais importante do que o nome escrito nas costas. Representamos uma nação”. Assim sendo, por mais talentosos que alguns jogadores possam ser, eles devem sempre estar cientes do risco de serem cortados se os seus interesses conflitarem com os interesses da equipe, pois ninguém é insubstituível. Tais indivíduos, que criam confusão e querem ser o centro das atenções em um esporte coletivo como o futebol, são como células cancerígenas que podem se alastrar eventualmente contaminando todo o organismo. Portanto, quem deixou alguns destes elementos de lado no passado e quem os deixou de fora agora sabia exatamente o que estava fazendo.

Como brasileiros devemos ser gratos e reconhecer a riqueza da nossa herança dentro do futebol e como ela ajudou nosso país no desenvolvimento do conceito de nacionalidade e patriotismo. O sangue, o suor e as lágrimas derramadas no campo por jogadores de gerações anteriores, craques imortais da bola, como Pelé, Garrincha, dentre outros, orgulho de todos os brasileiros, trouxe tanto ou mais reconhecimento ao nosso país quanto às realizações de grandes cientistas, pintores e autores estrangeiros trouxeram para seus países no âmbito mundial.

A fascinação pelo nosso futebol se manifesta no mundo inteiro. Como um cidadão brasileiro, vivendo no estrangeiro durante vários anos, eu fui compreender e valorizar, de maneira profunda, o legado, o significado e a importância do futebol brasileiro, seja através do motorista de táxi em Liverpool, que ao descobrir que sou brasileiro, abriu um sorriso e começou a falar sobre a magia de Pelé e como ele foi caçado dentro do campo no estádio Goodison Park, durante a Copa do Mundo em 1966, seja pelo menino egípcio jogando bola nas poluídas ruas do Cairo com a camisa do Romário, seja pelo velhinho nas ruas caóticas de Cartum fumando chicha e vestindo a camisa pentacampeã que tanto amamos ou pelo árabe do Golfo que ao tomar conhecimento da minha nacionalidade, me convidou para uma refeição em sua casa na companhia de sua família.

Bem, analisando o desempenho das seleções na última Copa América, podemos verificar que a equipe uruguaia era um caso à parte. Naquela ocasião, era um exemplo de união entre indivíduos que tinham os mesmos objetivos. Os jogadores daquele pequeno país (com menos de quatro milhões de habitantes), nos deram uma lição, esbanjando raça, coragem e determinação, além de um forte espírito de equipe baseado no compromisso estabelecido por todos dentro do campo de nunca se entregar, pois desistir é uma palavra que eles pareciam desconhecer. Eles lutaram até o fim fazendo parte de uma equipe com uma mentalidade guerreira, onde todos eram iguais e ninguém era mais importante que o outro. Talvez já seja tempo de nós brasileiros olharmos os nossos vizinhos e absorvemos ou assimilarmos um pouco desses valores e dessa mentalidade no espírito de nossa equipe, que esteve em falta em nossas duas últimas competições internacionais (Copa América e Olimpíadas).

Na ocasião da Copa América, o técnico uruguaio, Óscar Tabárez, fez obrigatória a leitura da biografia do temido e respeitado capitão da celeste, Obdulio Varela, para todos os jogadores. É bem possível que com isso ele procurou apontar a herança do legado do futebol uruguaio para os seus comandados. Assim sendo, os atletas que forem escolhidos para a nossa seleção devem ficar cientes da nossa história dentro do futebol, da mesma forma que os uruguaios têm ciência do passado deles.

Teremos certeza que assim, certos indivíduos na nossa equipe irão se preocupar menos com fatores individuais, supérfluos, ridículos, deixando as vaidades de lado, e consequentemente, desenvolvendo o verdadeiro objetivo do jogador, que é pelejar, estando imbuídos de uma mentalidade de vencer ou morrer pela nossa seleção em busca da vitória. Portanto, representando o nosso país de forma honrosa e fazendo justiça ao verdadeiro significado e a responsabilidade que está vinculada em vestir as cores da camisa da seleção brasileira.