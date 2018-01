Mais uma dupla brasileira no Rally Dakar 2016!

Beleza, amigos?

O último post sobre as “10 dicas para acompanhar a largada do Dakar” bombou nas redes sociais. O texto foi compartilhado 922 vezes no Facebook e pode ter atingido mais de meio milhão de pessoas. Valeu pela audiência!

E tem outra novidade legal. Mais uma dupla vai levar a bandeira do Brasil para o país vizinho!

O cirurgião plástico Jorge Wagenfuhr, de Curitiba (PR), confirmou a inscrição e pilotará o carro #410 (Mitsubishi) ao lado do navegador Joel Kravtchenko.

Além da nova dupla, oito brasileiros se preparam para correr o Dakar, que terá cerca de 9.500 quilômetros até o dia 16 de janeiro, entre Argentina e Bolívia. As duplas Guilherme Spinelli/Youssef Haddad e João Franciosi/Gustavo Gugelmin também vão nos carros, de Mitsubishi. Marcelo Medeiros correrá de quadriciclo Yamaha, Jean Azevedo disputará as motos pela Honda e a dupla Leandro Torres e Lourival Roldan está inscrita nos UTVs (Polaris).

* Ricardo Ribeiro, paulista, 44 anos, é jornalista, louco por internet, tecnologia, fotografia e café. Já participou dos maiores ralis do mundo, como o Paris-Moscou-Ulan Bator-Pequim, entre França, Alemanha, Holanda, Finlândia, Rússia, Cazaquistão, Mongólia e China. Também cobriu quatro vezes o até então ‘Paris-Dakar’ no Marrocos, Mauritânia, Líbia, Egito, Tunísia, Mali, Burkina Faso e Senegal, na África. Já trabalhou na divulgação de mais de 10 edições do Rally dos Sertões, Enduro da Independência e Rally Cerapió/Piocerá, no Brasil. O conteúdo produzido por Ricardo Ribeiro foi amplamente divulgado pelo jornal O Estado S.Paulo, Jornal da Tarde, Agência Estado, Rádio Eldorado e pelos canais ESPN Brasil, Band, Record e SBT, além de importantes revistas especializadas como Quatro Rodas.