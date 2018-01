A história da Mitsubishi nas maiores provas do mundo

Beleza?

O Dakar está chegando, mas antes da poeira subir, vamos falar com empresas do Brasil que mais investem em competição para o desenvolvimento do esporte e de produtos cada vez melhores para os consumidores comuns. Além da Honda (leia mais aqui), a Mitsubishi também participa das maiores provas, como o Dakar e Rally dos Sertões, e organiza vários eventos exclusivos para clientes, tanto no asfalto quanto na terra. Fizemos uma entrevista exclusiva com Guilherme Spinelli, piloto da equipe Mitsubishi Petrobras e diretor da empresa Ralliart Brasil, especializada na preparação de carros da marca para competições off-road.

Qual a expectativa da equipe para o Dakar 2016?

É difícil falar em expectativa quando se trata do Rally Dakar. É um rali muito complexo, difícil e exigente com as equipes. Estamos nos preparando da melhor forma possível, temos duplas muito fortes e um time que está mostrando comprometimento e garra já na preparação para o rali. Todos estão com muita vontade de fazer um ótimo Rally Dakar.

O que a equipe aprendeu em relação aos últimos anos? O que fez para evoluir?

É um trabalho constante. A cada rali que participamos, buscamos evoluir em alguma coisa, seja na parte técnica, na estratégia, na logística ou em qualquer outra área. O Dakar é muito longo, por isso temos que aprimorar, a cada etapa, o equilíbrio entre velocidade e resistência do carro.

Qual vai ser a estrutura da equipe no Dakar? Quantas pessoas, número de veículos etc?

Teremos três ASX Racing no Rally Dakar. Dois deles pela Equipe Mitsubishi Petrobras, com Youssef e eu em um carro e Carlos Sousa e Paulo Fiuza no outro. O terceiro ASX Racing participará pela Ralliart Brasil, com a dupla João Franciosi e Gustavo Gugelmin. Para dar todo o suporte para as duplas, teremos uma equipe de 25 pessoas, dois caminhões de peças de reposição, um motor home para os pilotos e 3 Pajero 4×4 de apoio e logística.

Os eventos servem como “laboratório” para o desenvolvimento de produtos?

Com certeza. Os carros quando são colocados em um rali, são expostos a situações de exigência extrema.

A Mitsubishi investe pesado em eventos, como a Cup, Outdoor, Sertões, corrida de aventura e Dakar. Quais eventos continuará apoiando/patrocinando em 2016?

Ainda não temos detalhes sobre a próxima temporada de competições, mas posso garantir que Mitsubishi continuará apoiando o esporte como sempre fizemos.

Qual o investimento da Mitsubishi em competições?

Não divulgamos nossos investimentos.

Cite exemplos de peças/componentes dos carros de rua que foram criados e/ou melhorados a partir da participação em ralis.

Os componentes vão desde amortecedores, reforços de peças de suspensão, molas, chapões protetores de cárter até kits de performance de motor.

Como começou o relacionamento Guiga/Youssef? Há quanto tempo existe a parceria?

Desde o início de 2000 trabalhamos juntos. No começo, Youssef era engenheiro da equipe eu era piloto. Desde então, foram muitos testes, projetos e campeonatos trabalhando em equipe. Formou-se uma sólida amizade além da parceria profissional. Em 2010 começamos a correr juntos na L200 Triton SR, agora com o Youssef como navegador. Ele, inclusive, participou do desenvolvimento daquele carro, o que se mostrou uma vantagem durante a competição. Até hoje, além de sermos uma dupla durante as corridas, formamos um time também da Ralliart Brasil, onde ele é o gerente geral e eu sou o diretor.

