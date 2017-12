Depois de assumir vice-liderança, maranhense deixa o Dakar nos quadris

Bom dia, amigos. Tudo bem?

Depois do abandono de Jean Azevedo, da equipe Honda South America Rally Team, hoje pela manhã, após a etapa maratona, quando é proibido fazer a manutenção nos veículos (leia abaixo), agora foi a vez do maranhense Marcelo Medeiros, nos quadriciclos, que sofreu uma queda minutos atrás.

Marcelo entrou ontem para a história do Brasil na competição ao assumir a vice-liderança na classificação Geral. Ele foi removido pelo helicóptero médico da organização e as primeiras informações apontam para clavícula quebrada. Mas vamos esperar sair o boletim médico oficial.

Dos 10 pilotos brasileiros que largaram no Dakar, agora restam apenas quatro: João Franciosi e Gustavo Gugelmin, da equipe Petrobras Mitsubishi, e Leandro Torres e Lourival Roldan nos UTVs (Polaris Extreme). Guilherme Spinelli e Youssef Haddad, companheiros de Franciosi, já deixaram a prova, bem como a dupla Jorge e Joel, de Mitsubishi Evo, e Jean e Medeiros (Yamaha).

Sobre o Jean: ele está neste momento em Salta (Argentina) e volta para a casa no domingo, para felicidade da mulher Patrícia e dos filhos Mariana e Bruno.

O piloto Jean Azevedo, único brasileiro na categoria Motos do Rally Dakar, abandonou a competição na manhã desta quinta-feira depois de largar do acampamento de Jujuy, na Argentina, com destino a Uyuni, na Bolívia.

Após a etapa maratona, quando nem mesmo os pilotos puderam fazer a manutenção dos veículos, Jean cedeu o radiador para o colega de equipe Honda South America Rally Team (HSA) Javier Pizzolito, da Argentina, e que estava com a peça danificada.