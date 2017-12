Dia histórico! Leandro Torres e Lourival Roldan conquistam título inédito para o Brasil no Rally Dakar

14 de janeiro de 2017. Esse é um dia histórico para o automobilismo brasileiro!

Leandro Torres e Lourival colocaram neste sábado (14/1) seus nomes na história do Rally Dakar e do automobilismo mundial. Eles se tornaram os primeiros brasileiros a vencer a maior e mais difícil prova off-road do planeta na classificação geral de uma categoria. A dupla, que participou pela segunda vez, foi campeã entre os UTVs. O melhor resultado até hoje era de André Azevedo, vice-campeão nos Caminhões em 2003.

Os brasileiros completaram os quase 9.000 quilômetros de disputa em 54h01min50 (tempo extra-oficial), com mais de quatro horas de vantagem para os segundos colocados, os chineses Wang Fujiang/Li Wei.

O piloto Leandro Torres, 45 anos, é carioca, radicado em São Paulo, e disputou o Dakar pela segunda vez. Em 2016, também tendo Lourival Roldan, 58, como navegador, ficou na terceira colocação. Lourival é paulista e participou do Dakar pela 10ª vez. Sua experiência foi um dos fatores fundamentais para a conquista. Eles assumiram a liderança da prova na quinta etapa (dia 6) e se mantiveram na ponta até o fim.

Emocionado ao fim do trecho cronometrado, Leandro Torres desceu do UTV chorando, abraçou o filho que o esperava, os integrantes da equipe e, principalmente, o navegador Lourival Roldan. “Um cara de 45 anos de idade e outro com quase 60 vencer uma prova tão difícil como essa, é um legado que fica para todo mundo. Tem de tentar, tem de fazer esforço. O brasileiro é um povo diferente. E se tentar, consegue”.

Para Lourival, a vitória foi a realização de um sonho, que ocorreu somente após a 10ª tentativa. “O sonho começou quando o UTV se tornou uma categoria (até o ano passado era uma subdivisão dos Carros). Deu certo, formamos uma dupla maravilhosa e realizamos o nosso sonho”, declarou.

Só os fortes sobrevivem

Antes da largada, em Assunção (Paraguai), o diretor geral do Dakar, Étienne Lavigne, avisou que esta seria a edição mais difícil na história sul-americana da prova. E durante as 12 etapas, os competidores passaram por situações extremas. Enfrentaram calor (na casa dos 40ºC), frio, altitude (beirou os 5.000 metros), muita chuva, enchentes e até uma avalanche, nas proximidades de Salta (Argentina), que bloqueou a estrada que levava ao acampamento. E muitos ficaram pelo caminho.

Além disso, os brasileiros ainda tiveram de superar alguns contratempos. Logo na segunda etapa, o radiador do UTV ficou coberto de lama e o motor ferveu. Por pouco a aventura não acabou precocemente. Na quinta-feira (12/1), bateram em uma pedra, o que quebrou a bandeja do UTV. Eles concluíram o percurso nas primeiras horas da madrugada de sexta-feira.

Em Uyuni (Bolívia), foram penalizados com o acréscimo de uma hora ao tempo de prova. Ao chegarem no parque fechado (onde os veículos passaram a noite), Leandro se irritou com um vazamento de óleo no câmbio do UTV. Nervoso, atirou sua mochila de água por sobre a cerca. Seu irmão (Igor), que o acompanha, recolheu o objeto. Um fiscal viu e aplicou a pena, sob a justificativa de que eles estariam recebendo ajuda externa, o que era proibido naquele dia, por se tratar de etapa maratona, na qual somente os competidores poderiam fazer reparos nos veículos.

Demais brasileiros

Dos oito brasileiros que iniciaram o Rally Dakar, apenas cinco completaram a prova. Além de Leandro e Lourival, Sylvio de Barros e Rafael Capoani (MINI), no carros e Richard Fliter (Honda), nas motos.

Barros e Capoani receberam o convite para a competição faltando 12 dias para a largada. Correram contra o tempo, disputaram e terminaram em 18º lugar, além de serem a terceira melhor dupla de estreantes na categoria. “O Dakar leva você ao limite. É uma grande experiência de superação. É uma prova muito dura. Mas tivemos um carro incrível, com uma equipe fantástica. Estamos felizes com o resultado”, afirmou Sylvio de Barros, empreendedor e executivo de sucesso.

Na disputa de motos, Richard Fliter ficou em 59º. Gregorio Caselani (Honda South America Rally Team), sofreu uma queda sobre cactos e os espinhos causaram processo inflamatório que o tirou da prova. Ricardo Martins (Yamaha), também abandonou, assim como Marcelo Medeiros, que disputou nos quadriciclos.

Classificação final do Rally Dakar

UTVs

1° – Leandro Torres / Lourival Roldan 54h01min50

2º – Wang Fujiang / Li Wei (Polaris) + 4h42in34

3º – Maganov Ravil / Kiril Shubin (Polaris) + 6h05min35

4º – Mao Ruijin / Sebastien Delaunay (Polaris) + 23h30min07

Carros

1º – Stephane Peterhansel / Jean Paul Cottret (Peugeot) 28h49min30

2º – Sebastien Loeb / Daniel Elena (Peugeot) + 5min13

3º – Cyril Despres / David Castera (Peugeot) +33min28

4º – Nani Roma / Alex Haro Bravo (Toyota) + 1h16min43

5º – Giniel De Villiers / Dirk Von Zitzewitz (Toyota) +1h49min48

18º – Sylvio de Barros / Rafael Capoani (MINI) + 8h13min47

Motos

1º – Sam Sunderland (KTM) 32h06min22

2° – Mathias Walkner (KTM) +32min00

3º – Gerard Farres Guell (KTM) + 35min40

4º – Adrian Van Beveren (Yamaha) + 36min28

5º – Joan Barreda (Monster Energy Honda Team) + 43min08

59º – Richard Fliter (Honda) + 1h02min30