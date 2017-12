Espinhos, dificuldades na navegação e altitude: a saga de Gregorio Caselani

O atual campeão do Rally dos Sertões, Gregorio Caselani, está disputando o Rally Dakar pela primeira vez com a equipe Honda South America Rally Team. E o gaúcho de 29 anos, marido de Leticia e pai de Helena, de 2, não imaginava o quanto é difícil e traiçoeira essa prova.

Caselani está sendo um guerreiro para conseguir terminar as etapas. Mata um leão por dia para sobreviver aos desafios da maior prova off-road do planeta.

Ele acumula uma série de dificuldades que começaram ainda nos primeiros dias de rali, como uma queda em cima de espinhos (até hoje os médicos da prova não conseguiram tirar os mais de 30). No meio de uma etapa, em cima de uma moto, as pontas machucam ainda mais o corpo do piloto. Deve doer pra burro!

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fora isso, está com grandes dificuldades para enfrentar as constantes mudanças de altitude e de temperatura em apenas um dia. Em um deles, por exemplo, os termômetros despencaram de 36 para 4 graus, a quase 5.000 metros de altitude.

Embora tenha um preparo físico de atleta de alta performance, não resistiu às montanhas da Bolívia. Em um dos trechos da especial, precisou parar várias vezes para vomitar – talvez efeitos da altitude, do esforço ou cansaço. Mas como todo bom guerreiro, não desistiu. Afinal, ele é brasileiro.

Gregorio recuperou e segue na prova com a missão que lhe foi dada, que é ajudar a Honda a conquistar o título do Dakar, desbancando a hegemonia da KTM.

Mas não é só isso. Está se esforçando para aprender a navegar no Dakar, o que é bem diferente das provas nacionais que ele está acostumado.

Calma, Gregorio! Só tem mais uma etapa antes do dia de descanso, em La Paz, no domingo. Será a hora de recarregar as baterias antes de encarar a segunda parte da competição.

Leticia e Helena estão torcendo por você!