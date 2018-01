Ei, você aí que gosta de esportes!

Qual o seu sonho? Um troféu nas competições do colégio? Uma medalha olímpica ou carregar a tocha pelas ruas do Brasil? Para muitos brasileiros, e outros tantos pelo mundo, o maior desejo é ter um desses na prateleira de casa! Veja como é feito o troféu do Rally Dakar, a maior prova off-road do Planeta.

Vídeo produzido e divulgado pela A.S.O., empresa francesa organizadora da competição!