Rally dos Sertões 2018 volta às origens: de Goiânia a Fortaleza

Tudo bem, amigos? Esse ano tem Copa do Mundo na Rússia, mas tem Rally dos Sertões também!

O empresário Marcos Ermírio de Moraes, diretor-geral de uma das maiores competições off-road do mundo, divulgou os detalhes da prova.

O Rally Sertões 2018 em resumo:

26a. edição

De Goiânia a Fortaleza (Goiás, Bahia, Piauí e Ceará)

De 18 a 25 de agosto

3.607 km entre deslocamentos e trechos cronometrados

Categorias: Carros, Motos, Quadriciclos, UTVs e Regularidade

“Optamos por um traçado mais técnico e difícil. Iremos superar a edição do ano passado não só pelo nível das etapas especiais (trechos cronometrados), mas também pelo cansaço e determinação dos pilotos em chegar às cidades-dormitório”, ressalta Marcos, lembrando que em 2018 os deslocamentos entre os trechos estão maiores.

O primeiro dia de prova, entre Goiânia e Formosa, em Goiás, já “presenteia” os competidores com quase 700 quilômetros entre trecho cronometrado (de 300 km) e deslocamentos.

A especial mais longa é a da quinta etapa, entre Barra (BA) e São Raimundo Nonato (PI), com 400 difíceis quilômetros compostos basicamente de areia, um dia após a etapa maratona (entre Luís Eduardo Magalhães e Barra, na Bahia) na qual os competidores terão encarado 478 quilômetros sem nenhum tipo de intervenção técnica por parte de suas equipes.

“Este rali está entre os três melhores que já fizemos, entre todas as edições do Sertões”, aponta Du Sachs, diretor técnico da prova e responsável pelo levantamento do roteiro. “Todos os dias os pilotos e navegadores encontrarão uma dificuldade diferente e específica, então não vai ter dia de moleza”, afirma.

Marcos Moraes continua: “Nem mesmo no último dia de rali, porque será uma especial de 200 quilômetros que poderá mudar tudo se o piloto não tiver cabeça: ela vai dar muito trabalho e será necessário muito cuidado.É uma prova completa, com boa logística para apoio e muitos desafios aos competidores. Uma prova que resume bem a essência do Rally dos Sertões”, conclui.

Novidades do Rally dos Sertões 2018

O Rally dos Sertões 2018 terá uma série de novidades. Uma delas é uma expedição de motos para clientes de uma montadora. A viagem é exclusiva para modelos Africa Twin, da Honda, e vai acompanhar a prova em roteiros paralelos, visitando pontos turísticos, cachoeiras etc.

Outra novidade é a criação da categoria “Self”, onde o próprio piloto de moto vai fazer a manutenção do equipamento durante a competição, evitando investimentos na contratação de equipe de apoio, mecânicos e infra.

Roteiro do Rally dos Sertões 2018

Sábado (18/08)

Prólogo e Largada Promocional

Autódromo Internacional de Goiânia

Domingo (19/08)

1ª Etapa

Goiânia (GO) – Formosa (GO)

Deslocamento Inicial – 250 km

Trecho Especial (Cronometrado) – 300 km

Deslocamento Final – 170 km

Total do dia: 690 km

Segunda (20/08)

2ª Etapa

Formosa (GO) – Posse (GO)

Deslocamento Inicial – 29 km

Trecho Especial (Cronometrado) – 307 km

Deslocamento Final – 50 km

Total do dia: 386 km

Terça (21/08)

3ª Etapa

Posse (GO) – Luís Eduardo Magalhães (BA)

Deslocamento Inicial – 24 km

Trecho Especial (Cronometrado) – 255 km

Deslocamento Final – 71 km

Total do dia: 350 km

Quarta (22/08)

4ª Etapa

Luís Eduardo Magalhães (BA) – Barra (BA)

Deslocamento Inicial – 123km

Trecho Especial (Cronometrado) – 355 km

Deslocamento Final – 0

Total do dia: 478 km

Quinta (23/08)

5ª Etapa

Barra (BA) – São Raimundo Nonato (PI)

Deslocamento Inicial – 0km

Trecho Especial (Cronometrado) – 400 km

Deslocamento Final – 46km

Total do dia: 446 km

Sexta (24/08)

6ª Etapa

São Raimundo Nonato (PI) – Juazeiro do Norte (CE)

Deslocamento Inicial – 39 km

Trecho Especial (Cronometrado) – 226 km

Deslocamento Final – 338 km

Total do dia: 603 km

Sábado (25/08)

7ª Etapa

Juazeiro do Norte (CE) – Fortaleza (CE)

Deslocamento Inicial – 166 km

Trecho Especial (Cronometrado) – 200 km

Deslocamento Final – 288 km

Total do dia: 654 km

Total geral: 3607 km