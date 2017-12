Stock Car faz pit stop na avenida Paulista para promover última etapa da temporada em Interlagos

Tudo bem, amigos?

Enquanto não chega o Rally Dakar, de 6 a 20 de janeiro entre Peru, Bolívia e Argentina, vou falar de outras competições! A bola da vez é a Stock Car, que será decidida dia 1o de dezembro em Interlagos (SP) entre Daniel Serra e Thiago Camilo.

Hoje, a organização do evento fez uma ação diferente: fez um pit stop de um carro da Stock Car em plena avenida Paulista, um dos principais cartões postais da maior cidade do país.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O “box” foi montado no cruzamento com a Haddock Lobo, pertinho da Consolação. Pedestres e ciclistas, além do pessoal que assistia a um casamento, pararam para fotografar e filmar com os celulares a ação da equipe. Tudo muito rápido e sincronizado.

A foto é do Denis Ribeiro, da Voar Fotografia.

Até mais!