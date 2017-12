Vídeo – Dilúvio inunda acampamento do Rally Dakar; mecânicos trabalham com água na canela

Olá, camaradas! Tudo bem?

A bruxa está solta no Rally Dakar 2016. Teve etapa cancelada por causa das chuvas, atropelamento em série de uma piloto chinesa despreparada guiando um canhão (Mini), carros incendiados, dilúvio no acampamento e hoje é etapa maratona, quando os competidores não podem ter apoio mecânico e nem trocar peças. E o day after será pracabá com todo mundo. Se quebrar, volta pra casa. Valeu Geraldo Lima pelo vídeo. Ele é o mecânico do Jean Azevedo, da Honda South America Rally Team.