10 afazeres para o presidente da CBF, Marco Polo del Nero

Minha lista de afazeres para o novo presidente da CBF, Marco Polo del Nero, nem é tāo grande assim. Basta um pouco de boa vontade e boa dose de coragem para que o novo homem forte do futebol brasileiro se torne lembrado pelos seus feitos e não pelos seus desmandos. Del Nero deixa a Federação Paulista de Futebol sem grandes conquistas. Não foi um presidente que marcou. Digo até que foi uma gestão morna.

A CBF requer mais atenção e carinho. Precisa melhorar. Assim como o futebol brasileiro grita por reajustes. Del Nero tem a faca e o queijo nas mãos. E mais que isso: feito Marlon Brando em o Poderoso Chefão (que filme!), todos os presidentes de Federações, ou quase todos, beijam sua mão. O poder está com Del Nero. Ocorre que o mais difícil aos poderosos nem é conseguir o trono, mas usar e se valer com dignidade do poder.

Minha lista para Del Nero:

1 – repensar o calendário nacional, de modo a fortalecer clubes e campeonatos.

2 – rever o número de clubes nas Séries A e B e C e D do Nacional. 18 times deixariam os torneios mais fortes e competitivos.

3 – aumentar as premiações em dinheiro aos campeões e vices, de modo a fazer da disputa interessante financeiramente também.

4 – olhar para a seleção sem deixar de enxergar os clubes.

5 – melhorar a arbitragem. Profissionalizá-la.

6 – trabalhar com transparência em todos os setores, valendo-se de gente do futebol para ajudá-lo. Nossos ídolos precisam ser ouvidos.

7 – combater a violência das torcidas com regras e leis debatidas e claras.

8 – obrigar os clubes a pagar salários em dia com pena de não disputarem torneios.

9 – discutir as dívidas dos clubes com os governos.

10 – impedir o monopólio das transmissões dos jogos na TV.