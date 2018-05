A lei tem de valer para todos

O Coritiba perdeu 30 mandos de campo e terá de pagar multa de R$ 610 mil pela confusão provocada por parte de sua torcida após a partida contra o Fluminense, no Estádio Couto Pereira, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Sua torcida não poderá acompanhar o clube em casa. Acho até que a torcida do Coxa deveria ser impedida de ver o time jogar durante esse período. Refiro-me à torcida organizada. E como disseram neste blog, espero que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva tome decisão semelhante caso fatos de mesma natureza e proporção aconteçam com torcidas de clubes de São Paulo, Rio, Minas ou qualquer outra parte do Brasil. Será uma vergonha aos que comandam o futebol nacional qualquer decisão de peso e medida diferentes.