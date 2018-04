A turma dos 30 pontos vai chegar no Palmeiras nas próximas rodadas do Brasileirão

A crise no Palmeiras só não é maior porque o time não perde posição no Campeonato Brasileiro, mesmo com os tropeços e resultados ruins. Marcou o quarto lugar e se fixou nele, com 33 pontos. Ocorre que a turma dos 30 pontos (Flamengo (32), Cruzeiro (30), Atlético-PR (30) e Fluminense (30)) vem chegando no atual campeão brasileiro e, se o Palmeiras não abrir o olho, ele perderá posições e despencará na tabela, feito um balão apagado. Isso já pode ocorrer na próxima rodada.

Sim, porque o clássico com o São Paulo, mesmo dentro de casa e diante de sua torcida, é um clássico, encontro de dois grandes do futebol paulista. Portanto, qualquer resultado é perfeitamente normal de acontecer, mesmo uma derrota no Allianz Parque para um adversário que está na zona de rebaixamento tentando se salvar. O São Paulo, diga-se, tem vencido os iguais, como o Cruzeiro, e perdido pontos para os menores, como o Avaí.

Há ainda o confronto entre Flamengo e Atlético-PR no fim de semana. Qualquer um que vença fará sombras ao Palmeiras. A situação do time de Cuca não é mais confortável na tabela. A torcida já falou que vai pressionar. Usou a palavra ‘inferno’ para se referir ao que vem por aí. Na derrota do fim de semana para a Chapecoense, as primeiras manifestações nesse sentido começaram. “Time sem vergonha” foi o mais brando que o torcedor gritou, envergonhado com o elenco e seu rendimento. Cuca junta-se a este grupo. É tão responsável pelo fracasso do time quanto alguns jogadores que não estão rendendo nada.

O único senão desta história é o fato revelado ontem pelo diretor de futebol, Alexandre Mattos, dando conta de que recebeu ameaças de mortes. Opa! Aí não. Nada justifica ameaças físicas ou de fato no futebol. Aí o torcedor perderá a razão. E se algo acontecer com Mattos nos próximos dias, os palmeirenses serão responsabilizados. Voltaremos para a estaca zero no quesito educação e amadurecimento no futebol. Era da barbárie. O Ministério Público vai fechar tudo. E teremos de aplaudir se isso acontecer.

Em campo, o Palmeiras precisa voltar a ter alegria. Cuca precisa colocar a mão na massa (mais) e voltar a ser o que era, sem medo, sem receio. Já está tudo perdido mesmo… O que não pode acontecer com o Palmeiras agora é ficar sem vaga na Libertadores do ano que vem. Seria a pá de cal de uma temporada péssima, pífia. Então, é preciso colocar a bola no chão, esfriar os ânimos e voltar a jogar o mínimo possível.