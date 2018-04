A verdadeira chance de Rubinho

Talvez pela primeira vez em sua carreira, Rubinho tem a chance de ser campeão do mundo de Fórmula 1. Quando estava nas outras equipes, corria para completar a prova, não importava em qual posição. Quando esteve na Ferrari, andava para ser o fiel escudeiro de Schumacher. Jamais ganharia um campeonato. Agora, na Brawn GP, pilota por sua conta: para ser campeão. Uma ironia se for pensar que até pouco antes de começar a temporada, ele era um piloto desempregado, sem esperança e aguardando na poltrona de casa uma ligação de alguém para lhe dar emprego. 14 pontos separam Rubinho do primeiro colocado, seu companheiro de equipe, Jenson Button.