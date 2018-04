A violência no futebol das Américas precisa acabar. A Conmebol precisa ser implodida

A cena de Luxemburgo tentando chegar ao vestiário, escorregando no gramado do estádio chileno por causa dos seus sapatos e sendo cercado por jogadores do Huachipato é a gota d’água desse futebol latino que não deu certo. O treinador, quase um senhor, ainda tentou se defender dos brutamontes com chutes deitado no gramado. Era presa fácil no chão. Cena patética de um futebol sem comando nas Américas. Isso precisa acabar. E eu proponho o fim da Conmebol, assim como aconteceu com o Clube dos 13, por outros motivos. Os clubes dos vários países que formam a Libertadores deveriam se juntar e fundar uma outra instituição que pudesse reorganizar o futebol das Américas.

A Conmebol que fique a ver navios, com todos os seus dirigentes incompetentes e com aqueles que estão mais dispostos a enriquecer a própria carreira que ajudar o futebol do continente. Uma implosão se faz necessária, como ocorreu no Carandiru. Claro, sem que ninguém se machuque. Futebol não é isso que estamos vendo na Libertadores.

Essas brigas só acontecem, em cadeia nacional, para todo mundo ver, porque a senhora Conmebol não é capaz de punir ninguém a não ser cobrando dinheiro dos clubes. O Tigre, por exemplo, fez o que fez na decisão da Sul-Americana com o São Paulo no ano passado e está classificado para as oitavas de final da Libertadores. É por isso que existe essa bagunça nas competições sul-americanas.

Provocações entre jogadores, entre torcida, críticas ao árbitro, tudo isso é do jogo e tudo isso só deve continuar até o apito final do juiz. Acabou a disputa, todos devem se recolher para os vestiários, os amigos devem se cumprimentar. E fim de papo. Nem isso conseguimos. O jogo limpo, que a Fifa tanto defende, fracassou nas Américas, e talvez no resto do mundo. Alguma coisa precisa ser feita.