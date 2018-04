Alonso também precisa se explicar

O mundo da Fórmula 1 ainda espera pelas explicações do bicampeão mundial Fernando Alonso sobre o episódio que tomou conta da categoria nas últimas semanas e que resultou na demissão do chefão Flavio Briatore da Renault. Nelson Piquet, com toda a sua experiência e conhecedor dos podres da F-1, não tem dúvidas de que o corredor espanhol sabia da armação de Nelsinho em bater propositalmente na 17ª volta do GP de Cingapura ano passado. Alonso ganhou a corrida e foi o maior beneficiado pelo ‘acidente’. O piloto, no entanto, ainda não se manifestou. A FIA pretende ouvi-lo.