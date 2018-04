Andres se perde pelas bravatas

As bravatas de Andres Sanches mais atrapalham que ajudam o Corinthians. A mais famosa delas é a de se recusar a levar o seu time ao Morumbi. Prefere colocar 30 mil torcedores no Pacaembu do que 70 mil no Cícero Pompeu de Toledo. Perde dinheiro. Agora, fecha as portas para o atacante Fernandinho, do Barueri. Tudo porque o jogador e seu staff esperam por propostas da Europa. Pergunto: qual o clube que não espera oferta do futebol europeu, em euros ou dólares. Ele próprio vendeu três jogadores importantes do elenco, a contragosto de Mano Menezes, para fazer caixa e agora se revolta para quem faz o mesmo. Andres mostra com seu comportamento explosivo e pouco inteligente que lhe falta experiência para negociar e costurar e esperar pelo momento certo para ganhar as batalhas nos bastidores do futebol. Alguém precisa dizer isso a ele. Não eu.