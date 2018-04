As contas do líder

Em 2008, os quatro primeiros colocados do Brasileiro chegaram com a seguinte pontuação após as 38 rodadas: 75 pontos (São Paulo)), 72 (Grêmio), 67 (Cruzeiro) e 65 (Palmeiras). Neste ano, com 22 jogos realizados, o líder Palmeiras soma 41 pontos. Tomando como exemplo a temporada passada, precidaria de mais 34 para liquidar a fatura. Ou seja, 11 vitórias e um empate nos próximos 16 confrontos. A projeção daria ao Palmeiras 22 vitórias, uma a mais que o São Paulo na campanha do seu tricampeonato nacional.

Veja as campanhas dos quatro primeiros de duas outras temporadas:

2007

77 pontos – São Paulo

62 pontos – Santos

61 pontos – Flamengo

61 pontos – Fluminense

2006

78 pontos – São Paulo

69 pontos – Inter

67 pontos – Grêmio

64 pontos – Santos