As lições do Ituano, mesmo que passageiras, na festa do Paulistão

Ninguém tira os méritos do Ituano no Paulistão de 2014. Ninguém. O time de Itu ergue a taça com méritos e testes de fogo diante de gigantes do futebol Estadual. Refiro-me aos quatro grandes, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. Nada é por acaso e algumas lições é preciso tirar dessa campanha. Tentarei enumerá-las. Digo campanha porque sei o tamanho da dificuldade de Juninho Paulista, o presidente do clube de Itu, para manter um elenco campeão e, mais ainda, melhorar o que deu certo nesses primeiros três meses do ano, certamente os mais proveitosos para o clube.

Lição 1

Quem se organiza primeiro, primeiro consegue seus objetivos. Juninho escapou das ameaças do rebaixamento algumas vezes, mas manteve seu estilo de gestão, sua proximidade das pessoas que o ajudam a levar o clube e da sua certeza de que estava fazendo um trabalho certo. Se um time sem condições financeiras consegue, os de maior somas deveriam conseguir também.

Lição 2

O trabalho do treinador é limitado num grupo vencedor, mas nem por isso deixa de ser importante. Daí os méritos de Doriva, o treinador que encontrou um elenco e o fez jogar. Quando isso acontece, é meio caminho andado. Tite também fez isso no Corinthians e seu elenco durou três anos antes de naufragar. E aí mora o perigo. Um treinador deve sempre saber até quando pode apostar no seu elenco. Tite não soube. Doriva poderia trabalhar mais um pouco com esse Ituano, não fosse a falta de torneios interessantes no segundo semestre e a sede dos jogadores de beber água em clubes maiores e de mais visibilidade.

Lição 3

Confesso não saber exatamente qual é ou qual foi o envolvimento da cidade de Itu com o time que honra seu nome e seus moradores. Uma cidade que compra o time da casa sempre ganha e perde junto. Dessa vez ganhou. Todos ganham, na verdade. O Ituano, ou qualquer outro time do Interior, poderia se beneficiar mais se houvesse tal envolvimento e parceria.

Lição 4

O dinheiro, quando se tem um projeto e um grupo a fim de trabalho, acaba sendo secundário. Juninho Paulista paga o que pode para seus jogadores e confessou após o título no Pacaembu que pescou a maioria desses atletas em times menores que o seu, em segunda e terceira divisões. Pagar pouco é uma realidade. Pagar em dia deve ser uma obrigação. O mês em Itu tinha 30 dias, diferentemente até de alguns grandes do futebol nacional.

Lição 5

Quando a torcida entende as dificuldades do seu clube, ela deixa de cobrar e passa a sofrer e jogar junto. O Ituano vendeu o jogo para o Pacaembu e aceitou que sua torcida usasse a arquibancada pequena do estádio, ficando confinada à um canto. Em troca, o clube colocou a mão em metade da renda dos dois jogos contra o Santos. Uma mão lavou a outra. E todos entenderam.

Lição 6

Repassar jogadores da campanha vitoriosa pode ajudar o Ituano a conseguir outros atletas em troca. É hora de Juninho Paulista fazer bons negócios e dar ele as cartas. Dinheiro é bom e o clube precisa. Mas parte dessa valorização do elenco pode se transformar também em reforços para novos desafios.

Lição 7

O desafio é não desaparecer. E aí voltamos para a necessidade de o Ituano continuar com os pés nos chão e apostando numa gestão que já se provou correta. Não é fácil. Muitos clubes do Interior já fizeram mais barulho que um simples Estadual e mesmo assim desapareceram depois.

Lição 8

Se a FPF quisesse ajudar de verdade o futebol de São Paulo, abriria mão dos grandes, que já estão em competições maiores e mais interessantes financeiramente, e tratasse com mais carinho o futebol do Interior, organizando torneios mais longos e rentáveis com alguma ‘premiação’, mais ou menos com é a Copa Paulista, só que com um pouco mais de charme. Esse é o caminho dos clubes do Interior.

Lição 9

O Ituano tem seus méritos, mas também contou com o fracasso dos grandes, e dos médios de São Paulo. Não dá para comparar as situações de São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos com as condições das equipes do Interior. A campanha do clube de Itu também serve de lições para médios do Estado, como Guarani e Ponte, sobretudo o Guarani, que se afunda.

Lição 10

O futebol pode começar a ser arranjado pela defesa. O Ituano foi o time menos vazado do Paulistão e soube ‘vender’ essa característica na disputa. E até ‘ganhar’ jogo com essa fama.