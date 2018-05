Atos de racismo não combinam com a natureza do brasileiro

Esses atos de racismo que pipocam no Brasil não combinam com a simpatia do povo brasileiro, sobretudo no futebol, nem com sua natureza. Os negros no futebol sempre foram os melhores. Somos um País de mestiços, de gente que nunca diferenciou ou foi diferenciada pela corda pele. Somos gente que abraça nos amigos e que abre as portas de nossas casas para estranho. O caso mais recente desse racismo descabido foi contra o jogador do São Bernardo, Marino, ofendido após deixar o campo em jogo no Paraná pela Copa do Brasil nesta quinta. As ofensas, que não vou repetir aqui, são as mesmas de sempre, baixas e de pouca inteligência, se é que dá para dizer que quem ofende tem alguma inteligente.

Imagino que os ofensores estejam mais fazendo um desabafo do que realmente se sentindo incomodado por um rival ser negro ou amarelo. Não cabe mais neste mundo qualquer discriminação, seja ela de qualquer tipo, e isso tem de parar. No futebol, que é nosso mundinho paralelo, isso cabe menos ainda, e por um simples motivo: joga-se em equipe, ninguém ganha nada sozinho, todos são iguais diante do treinador e da torcida dependendo do que faz em campo e não da cor de sua pele.

Punir, nesse caso, é o mais fácil de tudo, basta identificar os agressores verbais. E digo que sempre é possível identificar os arruaceiros do futebol, também por um simples motivo: porque são sempre os mesmos. Pessoas de bem não se juntam nos alambrados para xingar os oponentes. A punição, no entanto, não é o melhor caminho, embora seja uma satisfação para a sociedade e uma forma de reparar a honra do atingido. No caso, a melhor forma de mudar isso é apostando na educação de nossos filhos, porque crianças que se reconhecem como amigas se tornam adultos respeitosos e respeitados. Simples assim.

Como disse, não somos um povo racista. Mas parece que a cada dia nos valemos desse expediente para agredir pessoas que são como a gente ou como nossos amigos e vizinhos ou como os amiguinhos de nossos filhos.