O zagueiro Betão está prestes a trocar o Dinamo de Kiev pelo Botafogo. Só falta os clubes entrarem em acordo sobre o valor do empréstimo. O Dinamo pede US$ 300 mil (R$ 540 mil) pelo contrato de um ano. O Fogão achou muito e solicitou redução do valor. Betão, criado no terrão do Parque São Jorge, aceitou ganhar metade do que ganha na Ucrânia. Tudo para ficar ao lado da mulher, grávida do primeiro filhote.