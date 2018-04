Brasileirão repete jogos às 11h e inova com partidas às 16h nos sábados

A novidade do Brasileirão deste ano que diz respeito aos torcedores do País são os horários das partidas. A CBF confirmou jogos às 11 horas da manhã em todas as 38 rodadas da competição, seguindo opinião do próprio torcedor. O Estadão fez reportagens no ano passado nas quais constatou a aprovação do público a esses confrontos matinais. Os jogadores, no entanto, não gostam de atuar aos domingos de manhã, principalmente porque eles têm de alterar toda a sua rotina de preparação na véspera e no dia da disputa. Fisiologicamente, seu corpo também não está acostumado a jogar competitivamente nas manhãs. Da mesma forma, as comissões técnicas dos times dizem perder rendimento dos atletas em tais condições diferentes.

A CBF deu de ombros. Apostou na aprovação do torcedor para manter sua decisão. Cada jornada do Brasileirão terá duas partidas às 11h, de modo a rodar por todos os clubes da competição. Nenhum deles ficará sem atuar na horário da missa aos domingos. Em contrapartida, os jogadores ganharão uma folga mais prolongada, de modo a aproveitar melhor os domingos com a família – coisa rara na profissão.

A CBF também se dobrou e voltou com partidas às 16 horas dos sábados, como era antigamente. Lembro do tempo em que era criança e do meu pai lavando seu fusca branco aos sábados com o rádio ligado no futebol. Partidas nesse horário estavam fora da programação da TV. Não estão mais. A Segundona, de menor interesse, havia assumido esse horário. Para o torcedor, a decisão também é uma boa, porque o futebol aos sábados acaba mais cedo. No ano passado, o primeiro horário era às 18h30.

Por fim, a CBF também manteve jogos às 21 horas do sábado. Toda jornada terá um jogo à noite. 21 horas é um bom horário para o futebol. O problema neste caso é ser aos sábados. Mesmo assim, o futebol passa a ser programa dos jovens na baladas de sábado, ou antes dela. Os públicos registrados em jogos nesse horário não têm sido ruim, sobretudo nas grandes arenas, como a do Corinthians e Palmeiras.

RESUMO DOS HORÁRIOS

Sábado – 16h / 18h30 / 21h

Domingo – 11h/ 16h / 18h30