Conversa de padaria

Como sempre faço, fui tomar meu café na padaria perto de casa. A quarta-feira cheia de futebol é um convite às provocações. Ouvi algumas. Mas também fiz as minhas:

1) O São Paulo passa apertado no Morumbi contra o Fluminense. Empata na volta de Rogério Ceni.

2) O Palmeiras mesmo remendado, sem alguns titulares, fatura o Coritiba do bom Marcelinho Paraíba, lá. (Se é para provocar, vamos provocar).

3) O Corinthians dança diante do Inter, mordido por ter perdido a Copa do Brasil. O jogo é no Beira Rio.

4) Essa eu forcei a barra, mas não tinha santista para me apoiar: O Peixe engole o Grêmio na Vila e volta a sonhar com a Libertadores.

Claro que era tudo brincadeira até chegar um é dizer que o Sport, lanterna do Brasileirão, vai sair dessa e ainda entrar na briga. O time visita hoje o Barueri. Aí eu pedi outro café.