O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, confirmou ontem o que o blog deu domingo: os clubes e as prefeituras vão bater à porta do BNDES para construir e reformar seus estádios para a Copa do Mundo de 2014. Será, portanto, dinheiro público e não privado conforme foi falado antes da candidatura do Brasil na Fifa. Alguém duvidava disso?