Danilo e Tcheco darão nova cara ao Corinthians

Danilo já se acertou com o Corinthians. Será o 10 do time. O Danilo de três anos atrás no São Paulo era inteligente, mas um pouco lento. Para se dar bem no Timão, basta continuar inteligente, qualidade que faltou ao time no segundo semestre deste ano. Até porque ele não estará sozinho. Dividirá o fardo e os méritos da organização com Tcheco, outro que conhece do riscado. Você acha que esse meio de campo, com Danilo e Tcheco, pode fazer a diferença no Corinthians no ano do seu centenário?