Diretoria vai pensar duas vezes se Cuca voltar a pedir as contas no Palmeiras

A diretoria do Palmeiras não quer mais ouvir o técnico Cuca pedir as contas. Alguns dirigentes e conselheiros do clube entendem que esse papel não cabe ao comandante. Quando o treinador pede para sair ele expõe a fragilidade do grupo (comissão e jogadores), abre a portas para que outros pensem a mesma coisa e não se envolvam mais com o time, como deveriam, além de passar a imagem de total falta de organização. Se pedir novamente para deixar o Palmeiras, a diretoria vai pensar com carinho. Cuca de 2017 não é o Cuca de 2016. Isso já está mais do que comprovado.