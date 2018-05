Dois cenários, um duro e outro fácil

Quando o Brasil foi sorteado como cabeça de chave do Grupo G, uma sensação de bola cantada tomou conta da redação do JT/ESTADO. Já haviam assoprado que a Seleção de Dunga ficaria nesta chave. Opa! Mas a coincidência ficou nisso. O Brasil terá de rebolar na África do Sul para se dar bem na primeira fase, com Coreia do Norte, Costa do Marfim e Portugal. O fiel da balança será a desconhecida Coreia do Norte. Seu técnico Kim Jong-Hun promete engrossar no Mundial. “Não estamos indo apenas para fazer número”, disse após a classificação do país em julho.

Pior para o Brasil que fará o jogo da estreia, sempre nervoso e complicado, contra eles. Se não jogar bem, fazer uma apresentação convincente e ganhar confiança, o time poderá se perder diante de Costa do Marfim, do perigoso atacante Drogba, do Chelsea, no seu segundo compromisso. Jogador que sabe fazer gol e que vira todas na área.

Para fechar a caminhada, tem Portugal, de Cristiano Ronaldo, Deco, Liedson. Sorte a nossa que Felipão, pelo menos por enquanto, não está mais lá. Bola por bola, o Brasil é melhor, mas precisa ter seus jogadores inspirados. Kaká tem de ter a companhia de mais gente boa no meio.

Um outro cenário, o da maioria dos brasileiros quando a bola começar a rolar e o País estiver pintado de verde e amarelo, é o Brasil atropelar seus adversários jogando o fino da bola e contando com a boa mira de Luís Fabiano, Kaká, Nilmar, Robinho, Ronaldinho Gaúcho, se todos eles estiveram com Dunga em Johannesburgo a partir do dia 11 de junho.

Entre um e outro, prefiro continuar sendo desconfiado com essa nossa Seleção.