Fui massacrado aqui por conta da opinião de que os clubes deveriam começar a se responsabilizar por atos de vandalismo e agressões de suas torcidas. Chamaram-me de bairrista por pegar o exemplo do Coritiba. Não sou bairrista. Defendo a punição máxima para todos os clubes. Disseram-me que cinco anos, o tempo da pena defendida por mim para um clube ficar sem atividade, é demais. Talvez seja mesmo. Ocorre que não dá mais para prender e soltar esses baderneiros sem que nada aconteça de mais sério. Aqui em São Paulo há presidentes de clubes que fazem questão de abonar as uniformizadas com agrados e atenção. Tem torcedor que dá palestra para jogadores. Portanto, o clube tem sim sua parcela de responsabilidade e só há uma maneira de parar com isso (como o que ocorreu no Couto Pereira): punir a bandeira, o time, a diretoria, mexer no bolso das associações. E isso vale tanto para o Coritiba quanto para o Palmeiras, para o Flamengo quanto para o Guarani. É preciso dar o exemplo de forma drástica. Tudo o mais já foi tentado.