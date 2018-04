O basquete do Brasil faz bonito na Copa América de Porto Rico. Ganhou duas com pontuação na casa dos 80. A defesa parece mais sólida do que em outras ocasiões. Continuamos, no entanto, com erros irritantes nos tiros livres e tentativas de três. Isso é falta de treino, de ficar meia hora a mais na quadra chutando. Moncho já percebeu a deficiência. Alguns jogadores, felizmente, também.