Eu vou, mas volto! Neymar tem de pensar somente no Barcelona

A decisão de jogar no Barcelona sempre passou por Neymar. O Santos, que no passado batia no peito e acreditava em sua força de segurar o atacante na Vila Belmiro, sempre esteve equivocado. O pai de Neymar, em sua ânsia de querer o melhor para o filho, deixou-se levar, em alguns momentos, pelo valor do cheque que receberia, quando na verdade a decisão sempre esteve na vontade do jogador de realizar um sonho de garoto, ou de mais garoto ainda: o de jogar no grande Barcelona. E assim a história de 10 anos de Neymar no Santos termina.

Neste sábado, todos já sabiam que Neymar anunciaria o Barcelona como sua nova casa. Fará isso após a partida do Santos com o Flamengo em Brasília, neste domingo, às 16h. Mas sua decisão já havia sido tomada muito antes. Em pequenos gestos, Neymar começava a se despedir. Um abraço nos companheiros, um agradecimento de joelhos na Vila, a falta de paciência com o calendário e as competições nacionais, o desinteresse nos treinos e as declarações ao pé de ouvido para os amigos. Eu vou, mais volto!

Antes de voltar, Neymar precisa ir. E de corpo e alma, sem olhar para trás, sem se apegar ao passado, de preferência levando a família a reboque para que não se sinta só e perdido em Barcelona. O mais difícil na vida de um jogador, Neymar já conseguiu: ele fez com que o mundo olhasse para ele, com propostas de gigantes como Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique. Agora, precisa fazer que os gigantes se rendam ao seu talento e aplaudam de pé suas atuações. Lembro o dia em que os torcedores do Real Madrid reverenciaram Ronaldinho Gaúcho dentro do Santiago Bernabéu, impensável até então que algo desse tipo pudesse acontecer, sobretudo porque Ronaldinho era do Barcelona.

É isso que Neymar precisa conseguir agora. É com esse pensamento que ele precisa desembarcar na Espanha, e depois, com o time catalão, nos campos do mundo.

Neymar tem de ir para a Europa convencido de que pode ser o melhor de todos, herdar o cetro de Lionel Messi e ser coroado. Aí sim, ele volta, se quiser, como tantos outros que se deram bem lá fora. Penso que o mundo ficará pequeno para Neymar no Barcelona e que ele não terá limites dentro de campo, até porque já é craque com 21 anos. Não é pouco. Esqueçam o Neymar dos últimos meses e jogos, cansado, impaciente com sua situação e perturbado por uma decisão urgente do seu futuro. Esse Neymar morre neste domingo. O Neymar do Barcelona será outro, melhor do que todos nós já vimos desde que ele surgiu na Vila Belmiro. Não tenho dúvidas disso. E dessa forma, o brasileiro volta a se orgulhar de seus filhos.