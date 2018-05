Faltou ao Santos a vontade de ganhar que sobrou no Ituano

Queimei a língua sobre a primeira partida das finais do Paulistão. Eu e muita gente, imagino. Comentei na Rádio Estadão sexta-feira e também domingo que seria ataque contra defesa, e que o Santos, dono do melhor ataque do Estadual, com 46 gols em 17 jogos, tanto bateria que acabaria furando o bloqueio do Ituano, dono da melhor defesa. Pelo que os times mostraram durante a primeira fase e nos primeiros jogos de mata-mata, esse era o cenário que se esperava no Pacaembu. Não foi.

Doriva manteve seu Ituano marcando forte e bem posicionado. Sua sacada foi adiantar cinco passos em relação às partidas passadas. Ou seja, o Ituano começou a marcar no campo do Santos e isso deu um nó na cabeça dos meninos da Vila. O ousado time de Itu pensou grande, com perdão do trocadilho.

O Santos não é o primeiro a sucumbir diante do Ituano neste Paulistão. Corinthians, São Paulo e Palmeiras já tinham sentido o mesmo dissabor. O Corinthians foi o primeiro a conhecer o time comandado fora de campo por Juninho Paulista, ex-São Paulo e seleção brasileira. Suas vitórias, aliadas ao bom desempenho do Botafogo de Ribeirão Preto, eliminaram a equipe de Mano Menezes precocemente da competição, de modo a já se transformar numa pedra no sapato do primeiro favorito. São Paulo e Palmeiras sentiram o mesmo gostinho amargo. O São Paulo em fase menos nobre, mas o Palmeiras em semifinal. Um baque.

O nanico Doriva deixava para trás gigantes como Mano, Muricy e Kleina, esse último ainda em fase de confirmação. E agora, na grande final, chegou a vez de Oswaldo de Oliveira, outro treinador pronto, a comer poeira do homem de Itu. O Santos tinha a melhor campanha, mas não jogava pelo empate. Acabou surpreendido porque, como o trio de ferro de São Paulo, subestimou o rival. Achou que poderia marcar seus gols a qualquer momento, como fez com os outros oponentes facilmente. Riu dos são-paulinos e palmeirenses que ficaram pelo caminho diante de adversários teoricamente menores. Fosse um jogo só, como nas fases eliminatórias anteriores, o Santos deixaria a taça em outras mãos. Os jogadores sentiram o peso de disputar uma taça. Precisam tomar fôlego e voltar ao jogo, agora eles na condição de franco-atiradores.

O toque de bola em velocidade e a defesa firme são características que já marcaram a campanha do Ituano, mesmo que o time fique sem a taça no fim, o que pode acontecer no segundo jogo do Pacaembu. Como disse Oswaldo, o Santos não perde duas vezes seguidas. Ele só não se lembrou de que o Ituano joga agora pelo empate. Com ou sem o caneco, no entanto, Itu figura novamente no cenário do futebol estadual.