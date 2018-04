Felipão apresentou uma boa lista, desde que consiga fazer o time jogar

A lista do técnico Luiz Felipe Scolari para a Copa das Confederações é boa, sobretudo se a gente pensar nos 11 que podem ser titulares. O Brasil poderia ter a seguinte formação: Julio Cesar, Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo; Fernando, Hernanes, Paulinho e Oscar; Neymar e Fred. É uma seleção boa, desde que Felipão consiga fazer esse time jogar. No banco, para mudar o esquema ou tentar melhorar o redimento da equipe, se necessário, há três opções: Hulk, Lucas e Jadson. Digo isso porque ainda me lembro do jogo do Brasil com a Holanda na África do Sul, quando Dunga precisava mexer no time e não tinha muitas alternativas no banco. Deu no que deu.

A ideia é que Felipão não precise trocar tanto de jogadores no time, mas ele precisa ter alternativas caso precise correr atrás do marcador, fazer gols, virar resultados.

A defesa esta bem servida, não há dúvidas. Thiago Silva e David Luiz são zagueiros seguros e inteligentes. Julio Cesar é um bom goleiro, veterano, pronto. Os laterais, focados, podem fazer com que a torcida brasileira se esqueça de Cafu e Roberto Carlos, os dois últimos donos da posição. Livres, são opções interesantes de saída de bola.

O meio de campo tem qualidade no passe e nas investidas ao ataque. Na visão de Felipão, até de sobra. Fernando, do Grêmio, fará o trabalho duro, será o carregador de piano, o incansável marcador. Tem facilidade nos arremates de fora da área e num aperto, pode aparecer bem para ajudar. Hernanes e Paulinho são minhas apostas para equilibrar o setor. São jogadores técnicos, que sabem marcar e com passe bom na saída de bola. De quebra, se Felipão deixar, podem até figurar mais perto do goleiro adversário. Paulinho tem feito isso em todos os jogos do Corinthians, com certa facilidade e desenvoltura. Hernanes tem a mesma condição. E se o técnico precisar, também podem proteger a defesa.

Oscar, nesse esquema, e sem Ronaldinho Gaúcho, ausente na lista de Felipão, seria o grande maestro, com qualidade peculiar, boa técnica e muita inteligência. Neymar e Fred jogariam mais próximos do gol. O atacante do Fluminense empurraria as bolas para dentro, tarefa que faz muito bem. Seria uma espécie de Serginho Chulapa dos tempos modernos. Neymar faria o resto, com talento inigualável dentro do elenco. Seria o craque da companhia.

Portanto, o grupo é bom, tem qualidade e pode dar fruto. Pode se Felipão conseguir fazer esses jogadores atuarem juntos, com vontade, disposição e, acima de tudo, com qualidade. A bola agora está nos pés do treinador.