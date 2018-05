Felipão vai dando pistas de sua lista. Já tenho a minha com 17

Prestes a anunciar seu elenco para brigar pelo hexacampeonato mundial, o técnico da seleção brasileira, Luis Felipe Scolari, vai deixando rastros de sua lista antes mesmo de ela ser anunciada oficialmente, o que será feito dia 7 de maio no Rio de Janeiro. Fazer parte da relação é sonho de todos os jogadores brasileiros desde o primeiro chute profissional numa bola. Cá entre nós, a briga por vaga já foi bem mais nobre em algumas posições. A lista é formada de quatro em quatro anos e essa encerra o sonho de muitos jogadores, como o de Kaká e Robinho, que não terão mais chances de disputar outra Copa.

Em evento na cidade de São Paulo nesta quinta, Felipão revelou o nome de alguns jogadores e deixou claro que muito dificilmente apresentará novidades. Reunindo as informações do treinador e o que sabemos do grupo formado desde sua chegada para ocupar a vaga de Mano Menezes, o Brasil formará um grupo talvez 100% incontestável, diga-se, coisa rara na vida de um treinador de seleção. O próprio Felipão sentiu isso na pele em 2002, quando ganhou o penta, mas foi pressionado para levar Romário, que não foi.

O que sabemos da lista de Felipão até agora:

1 – Neymar estará lá. É o principal jogador do Brasil e maior esperança do time nacional

2 – Felipão confirmou nesta quinta mais três jogadores, além de Julio Cesar, que já estava garantido: Thiago Silva, David Luiz e Fred

3 – Felipão deixou escapar que seria bom para ele se o Atlético de Madrid eliminasse o Chelsea porque assim ele teria quatro jogadores descansados. Opa! Estamos falando de Ramires, Willian e Oscar

4 – Os laterais Daniel Alves e Marcelo, este mesmo fora de forma em alguns momentos na seleção, nunca saíram da preferência do treinador, que sempre tentou reservas para as posições. Então seriam mais dois.

5 – O técnico também se referiu a Paulinho, do Tottenham. Disse que não vê problemas na forma com que o jogador está sendo usado no time inglês. Mais uma dica aí.

6 – Ouvi e senti o entusiasmo com que Felipão falava de Bernard na Copa das Confederações. Fez até aquele comentário sobre as pernas alegres do atacante, que logo também caiu nas graças da torcida.

7 – Duvido que Felipão abriria mão de Hulk e de suas habilidades táticas. Com ele já seriam 13 jogadores.

8 – Luiz Gustavo e Dante são os jogadores ‘inventados’ por Felipão que deram certo. O primeiro é titular, joga para o time e não reclama de nada. O segundo é reserva, mas funciona bem no grupo. E Felipão valoriza elencos.

9 – O goleiro reserva para mim é Jefferson. Felipão não disse nada sobre isso, mas apostaria no jogador. Como também entendo que Hernanes é uma espécie de atleta versátil para a defesa e meio ofensivo.

Minha lista tem então:

Julio Cesar

Daniel Alves

Marcelo

Thiago Silva

David Luiz

Ramires

Oscar

Willian

Neymar

Fred

Paulinho

Bernard

Hulk

Dante

Luis Gustavo

Jefferson

Hernanes