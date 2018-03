Felipão volta à ativa no Brasil e retoma suas palestras motivacionais

Felipão voltou à ativa. Não, o treinador ainda não se acertou com algum time ou seleção. Mas Felipão retomou suas palavras motivacionais no Brasil depois de ficar dois anos e meio na China, onde ganhou sete títulos. Desde o fim do ano, o treinador aproveita o tempo com a família. Está em Porto Alegre e, dificilmente, aceitaria comandar um time no Brasil nesse momento. As palestras sempre estiveram na agenda do treinador, mas elas foram interrompidas por causa de seu trabalho do outro lado do mundo. Em fevereiro, ele conversou com um grupo de profissionais do agronegócio. Foi aplaudido de pé.

Felipão sempre foi um motivador no futebol. Nas palestras, ele leva sua experiência de campo para as grandes empresas ou complexos empresariais. Formar times e obter resultados são desafios das grandes companhias. O treinador usa seu conhecimento de vitórias e conquistas, mas também de derrotas e momentos mais difíceis, como vivenciou em Copas do Mundo. Todo mundo sabe que Felipão foi campeão do mundo em 2002, com a “Família Scolari”, mas que não teve o mesmo resultado em 2014, ao lado de Parreira e com Neymar sendo referência na equipe.

No relacionamento com sua plateia, Felipão pergunta para algumas pessoas quais foram seus piores momentos na carreira, como se comportaram no dia seguinte e que caminho tomaram para se reerguer. São perguntas comuns, mas cujas respostas não estão na ponta da língua de muita gente. O futebol tem muito disso, praticamente todos os dias, em todas as rodadas, do Campeonato Estadual à Liga dos Campeões da Europa. Felipão conta sua história.

Enquanto não encontra time ou seleção para treinar (ele não vai se aposentar), o técnico vai retomando o gosto pelas orientações motivacionais, em dividir com profissionais dos mais diversos setores suas experiências no mundo do esporte, nos sete países onde já trabalhou. Está tão à vontade, que já tem uma próxima palestra para fazer em março. O pontapé inicial de sua apresentação é um vídeo em que ele é o ator principal. Só depois ganha o palco e a confiança dos convidados.