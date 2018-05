Flamengo vai dando o ar da graça nas mãos de Muricy Ramalho

Posso quebrar a cara mais adiante, mas se tivesse de apostar num time nesta temporada apontaria o Flamengo como grande protagonista do futebol brasileiro. O time não está na Libertadores e por isso ficará atrás de qualquer outro brasileiro que, por ventura, conseguir ganhar a América, uma vez que esta competição ainda se coloca em primeiro lugar no desejo dos times nacionais. Mas este Flamengo que fez 5 a 0 na Portuguesa do Rio nesta quarta feira começa a se destacar e a entregar seu cartão de visita de 2016.

Muricy, pela primeira vez, conseguiu montar um Flamengo ideal, com seus principais jogadores, a não ser pela ausência do colombiano Cuéllar, que ainda não tem condições legais (documentação) para atuar. Ou não tinha até a hora do jogo. Fazia sete anos que o Flamengo não festejava tantos gols no Cariocão. Só por isso, já dá para a torcida comemorar. Mas foi contra a Portuguesa carioca? E daí. O Palmeiras empatou sem gol com o Oeste no mesmo dia. “Pouco a pouco a gente vai se encontrando. Não deixamos o time rival pensar. Márcio Araújo e Willian Airão estão recompondo o setor muito rapidamente. Depois, a Portuguesa perdeu dois jogadores e ficou complicado”, disse Muricy, satisfeito com o rendimento da equipe.

O treinador está mais sorridente e menos pressionado. Pelo menos em relação a si mesmo. Muricy sempre se cobrou demais e isso o fez perder a saúda. Esta condição ele não quer mais, embora poucos acreditem que ele mudará quando a temporada engrenar para valer.

O Flamengo começou com:

Paulo Victor

Rodinei

Wallace

Juan

Jorge

Márcio Araújo

Willian Arão

Mancuello

Cirino

Emerson

Guerrero

O único que talvez deva perder posição é Márcio Araújo. Cuéllar treina para entrar em seu lugar. Ocorre que Muricy sabe que precisa de um jogador que corra atrás dos adversários e este atleta é Márcio Araújo, com quem trabalhou no Palmeiras em outras ocasiões. Não está descartada a possibilidade de Márcio Araújo permanecer no time. O que Muricy não gostaria é que ele fosse o homem da saída de bola, como vinha acontecendo. Toda bola sobrava em seus pés e não acontecia nada. Márcio Araújo é um ‘demolidor’ de jogadas e útil nesse sentido. Só.

O atacante parece bem definido com três jogadores: Cirino, Emerson e Guerrero, com os dois primeiros voltando mais para recompor o meio de campo, como pede o treinador. Arão é o cara da saída de bola, juntamente com Mancuello. Este setor do Flamengo também parece resolvido. Precisa de treino e entrosamento, o que virá com as partidas. Muricy terá agora de acertar a defesa, de modo a não tomar tantos gols e gols bobos e pelo alto. Wallace não tem a confiança da torcida, mas tem a do treinador. Juan terá de ajudar o companheiro neste trabalho, mais ou menos como fez Tite em relação a Gil e Felipe. Juan seria o Gil da dupla corintiana.

O resultado ajuda o Fla a se fortalecer e a subir no Campeonato Carioca. Mas o que Muricy quer mesmo é ocupar as primeiras posições do Brasileirão e na Copa do Brasil, que ainda não começaram.