FPF começa mal 2010

O show tem de continuar. Esta é a única explicação para o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo ter liberado de suspensão de oito partidas o meia Diego Souza, do Palmeiras, por briga com o zagueiro Domingos, do Santos, no Paulistão passado. O gancho virou pena em cesta básica. Essa tem sido uma prática comum na FPF para salvar e motivar o campeonato que organiza. Fez isso sem se preocupar com o (mau) exemplo que dará a outros jogadores. É quase como dizer `façam o que quiserem porque não haverá punição séria`. O show tem sempre de continuar. Uma vergonha.