Governo vai refinanciar dívidas dos clubes em 240 meses ou 20 anos

A presidente Dilma Rousseff já tem pronta medida provisória para reformular as condições financeiras dos clubes no que diz respeito às dívidas com a União e, sobretudo, com a obrigatoriedade de pagar os salários de seus funcionários em dia, entre eles jogadores profissionais, com penas de perda de pontos e até rebaixamento em caso de novos atrasos. Há uma série de medidas e obrigações das partes que serão detalhadas em Brasília.

Os clubes estão interessados em poder parcelar suas dívidas com o Governo, principalmente do INSS e FGTS, sobretudo se for em prazo longo. O Governo acredita que o refinanciamento é a única forma de colocar a mão nesse dinheiro, que em muitos times aumenta anualmente. Queria parcelar o montante em 180 meses. O valor estimado da dívida total dos 24 principais clubes do Brasil, juntos, de acordo com a empresa BDO, está na casa dos R$ 5,68 bilhões. É muito dinheiro. O dinheiro da União deve chegar aos R$ 4 bilhões.

Em relação ao refinanciamento, os clubes ganharam a quebra-de-braço com o Governo, que cedeu e vai aprovar os 240 meses para o pagamento. Isso dará 20 anos. O cidadão comum acha um desrespeito ‘ajudar’ os time de futebol dessa maneira, sobretudo porque o senso comum aponta os altos salários dos jogadores como o maior erro dos presidentes dos clubes no País.

As dívidas dos clubes de futebol, na maior parte, aumentaram de 2012 para 2013. Estima-se que em 2014 também, mas os especializadas da BDO ouvidos pelo Estado explicam que os times têm até abril para divulgar seus balanços financeiros do ano passado e, enquanto isso não ocorrer, não há números oficiais para comparar. O que o Governo já sabe sobre as dívidas dos clubes é que elas saltaram de R$ 2,88 bilhões em 2009 para R$ 5,68 bilhões em 2013. Na ponta do lápis, um aumento de 98% ou o equivalente a R$ 2,8 bilhões.

CAMPEÕES DE DÍVIDAS

FLAMENGO

Dívida total

2013 – R$ 759,4 milhões

2012 – R$ 741,7 milhões

Dívida tributária

2013 – R$ 386,4 milhões

2012 – R$ 406,5 milhões



BOTAFOGO

Dívida total

2013 – R$ 698,1 milhões

2012 – R$ 661,5 milhões

Dívida tributária

2013 – R$ 350,9 milhões

2012 – R$ 346,2 milhões

VASCO

Dívida total

2013 – R$ 518,4 milhões

2012 – R$ 430,0 milhões

Dívida tributária

2013 – R$ 270,5 milhões

2012 – R$ 216,3 milhões



ATLÉTICO-MG

Dívida total

2013 – R$ 438,4 milhões

2012 – R$ 414,5 milhões

Dívida tributária

2013 – R$ 258,8 milhões

2012 – R$ 225,1 milhões



FLUMINENSE

Dívida total

2013 – R$ 422,7 milhões

2012 – R$ 444,8 milhões

Dívida tributária

2013 – R$ 238,6 milhões

2012 – R$ 229,6 milhões



PALMEIRAS

Dívida total

2013 – R$ 311,8 milhões

2012 – R$ 324,5 milhões

Dívida tributária

2013 – R$ 67,5 milhões

2012 – R$ 67,0 milhões



SANTOS

Dívida total

2013 – R$ 296,7 milhões

2012 – R$ 247,9 milhões

Dívida tributária

2013 – R$ 119,8 milhões

2012 – R$ 112,2 milhões



GRÊMIO

Dívida total

2013 – R$ 276,0 milhões

2012 – R$ 187,2 milhões

Dívida tributária

2013 – R$ 104,3 milhões

2012 – R$ 97,1 milhões



SÃO PAULO

Dívida total

2013 – R$ 250,6 milhões

2012 – R$ 261,3 milhões

Dívida tributária

2013 – R$ 65,2 milhões

2012 – R$ 67,0 milhões



INTER

Dívida total

2013 – R$ 229,5 milhões

2012 – R$ 215,4 milhões

Dívidas tributária

2013 – R$ 135,3 milhões

2012 – R$ 136,8 milhões



CRUZEIRO

Dívida total

2013 – R$ 199,9 milhões

2012 – R$ 143,0 milhões

Dívidas tributária

2013 – R$ 88,8 milhões

2012 – R$ 69,6 milhões





CORINTHIANS

Dívida total

2013 – R$ 193,7 milhões

2012 – R$ 177,1 milhões

Dívidas tributária

2013 – R$ 173,5 milhões

2012 – R$ 179,5 milhões



CORITIBA

Dívida total

2013 – R$ 168,4 milhões

2012 – R$ 151,0 milhões

Dívidas tributária

2013 – R$ 69,7 milhões

2012 – R$ 62,9 milhões



BAHIA

Dívida total

2013 – R$ 167,8 milhões

2012 – R$ 61,2 milhões

Dívidas tributária

2013 – R$ 110,4 milhões

2012 – R$ 32,8 milhões



PORTUGUESA

Dívida total

2013 – R$ 161,7 milhões

2012 – R$ 135,4 milhões

Dívidas tributária

2013 – R$ 66,4 milhões

2012 – R$ 49,3 milhões