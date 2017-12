Jean, do Bahia, está de malas prontas para se mudar para o São Paulo

O São Paulo está comprando o goleiro Jean, do Bahia. O jogador, de 22 anos, deve chegar em breve ao Morumbi para assinar contrato de, no mínimo, três temporadas. O clube baiano pedia R$ 15 milhões. O valor do negócio não foi revelado a mim, mas a diretoria do São Paulo vai tentar abater o montante com o repasse de alguns jogadores do elenco. Dorival Júnior já deu a bênção para a negociação.

Em princípio, Jean chega para ser reserva de Sidão. A ideia da diretoria do São Paulo é fazer com que ele dê certo no clube num futuro próximo, coisa que Denis e Renan Ribeiro não conseguiram nesta temporada, após a aposentadoria de Rogério Ceni. Conforme informado neste blog há tempos, o São Paulo acertou a permanência de Jucilei.

Dessa forma, o São Paulo mantém um meio de campo bastante forte e equilibrado, com Jucilei, Petros, Hernanes e Cueva, se este último não deixar o clube. A diretoria espera por Scarpa ou Diego Souza. E para a chegada de Gabigol.