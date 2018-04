Kléber perdeu dinheiro. O Cruzeiro também.

O Cruzeiro atendeu aos empresários do atacante Kléber e decidiu não vender o jogador para o Porto na janela da Europa. Recusou 5,5 milhões de euros na mão e mais os contratos por um ano de dois jogadores: o atacante argentino Faria e o meia Leandro Lima (que já está na Toca da Raposa emprestado). Caso os mineiros decidam devolver os atletas depois do prazo estipulado, o Porto pagará mais 4 milhões de euros. Em reais, no total, daria algo perto dos 25,6 milhões. O Palmeiras está longe de ter esse dinheirão todo, principalmente porque Kléber não seduz aos comandantes da Traffic. Em Minas, somente os empresários de Kléber acreditam que em janeiro virá ofertas mais altas do futebol europeu.