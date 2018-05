Levir Culpi não é unanimidade no Atlético-MG

A modernização dos clubes também passa pela busca de novos procedimentos de trabalho e apostas. Em relação ao jeito de gerir o futebol, há poucos avanços nesse negócio milenar que é o futebol, primeiro como prática puramente esportiva e depois como forma de ganhar dinheiro e tudo mais que o esporte propicia. Como se vê, algumas práticas não mudam. O Atlético-MG, por exemplo, resgata um velho conhecido para comandar o time na Libertadores e Brasileirão. Trata-se de Levir Culpi, que já teve sua chance no clube, ganhou e perdeu, e agora está de volta.

Sua contratação nem de longe é unanimidade em Minas. Longe disso. Muitos torcedores do Atlético torceram o nariz para a escolha da diretoria. Levir Culpi substitui Paulo Autuori em mais um trabalho de curto prazo do técnico – é mais um treinador que precisa repensar sua carreira e seus métodos. Ou Autuori se perdeu ou o futebol não está pronto para ele.

Os torcedores do Palmeiras, do São Paulo e até do Cruzeiro conhecem bem Levir Culpi. Quase nenhum deles tem saudades. Mas como o futebol é uma mãe, Levir está de volta após passagem esquecida pelo futebol japonês, no Cerezo Osaka. Sua missão logo de cara é reverter a situação do clube na Libertadores, que perdeu a primeira partida das oitavas para o Nacional de Medellín. O Atlético tem um time forte, mas de muita vaidade e cobranças. O centro das atenções ainda é Ronaldinho Gaúcho. O meia será fundamental nessa volta do treinador a Belo Horizonte.

O Atlético empatou com o Corinthians em Uberlândia, no Parque do Sabiá, na estreia do Brasileirão. A torcida entende que está devendo. Neste fim de semana, encara o Grêmio fora de casa. Pedreira. Não seria demais supor que o time poderá amargar sua primeira derrota. Aí, a batata vai começar a esquentar.