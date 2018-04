Liedson é convocado em Portugal

Como o blog deu há duas semanas, o atacante Liedson foi convocado hoje para servir a Seleção Portuguesa nas Eliminatórias Europeias da Copa de 2010. Carlos Queiroz prepara seu time para enfrentar Dinamarca e Hungria. O brasileiro de 31 anos atua no país, pelo Sporting, desde 2003. Ele segue os passos de Deco, do Chelsea, e Pepe, do Real Madrid, que também se naturalizaram.

Veja os convocados de Queiroz:

GOLEIROS: Beto (Porto), Eduardo (Braga) e Rui Patrício (Sporting)

ZAGUEIROS: Bosingwa (Chelsea), Bruno Alves (Porto), José Castro (Deportivo La Coruña), Miguel (Valencia), Pepe (Real Madrid), Ricardo Carvalho (Chelsea) e Rolando (Porto)

MEIAS: Deco (Chelsea), Duda (Sevilla), João Moutinho (Sporting), Maniche (Colônia), Miguel Veloso (Sporting), Raúl Meireles (Porto) e Tiago (Juventus)

ATACANTES: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Liedson (Sporting), Nani (Manchester United), Nuno Gomes (Benfica) e Simão Sabrosa (Atlético de Madri)