Liedson na seleção portuguesa

Lembra daquele atacante franzino que jogou no Corinthians em 2003 e que no meio do mesmo ano se mandou para Portugal? Liedson conquistou os torcedores do Sporting e agora parece ter caído nas graças dos apaixonados pela Seleção Portuguesa. O técnico Carlos Queiroz já revelou que irá convocar o brasileiro. Ele aparece na lista dos pré-convocados para os jogos da seleção nos dias 5 e 9 de setembro pelas Eliminatórias Europeias. Precisa, no entanto, dos documentos de naturalização, ainda não aprovados e assinados. Sua convocação e naturalização provocam em Portugal uma discussão sobre um problema comum no futebol da Europa: a utilização de estrangeiros naturalizados nas seleções nacionais. Portugal já tem Deco e Pepe, outros dois brasileiros. Com Liedson serão três ‘forasteiros’. Foi-se o tempo em que o jogador brasileiro pendurava as chuteiras à espera de um chamado. Hoje, quem vai para fora e não é lembrado depois de um período tenta ao menos jogar na seleção do país onde está, pode ser Portugal, Alemanha ou Japão. Liedson deve se transformar então no mais novo brasileiro a vestir a camisa de outra seleção.