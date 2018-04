Love já causa preocupação

Vágner Love chegou para levar o Palmeiras ao título brasileiro. O torcedor alviverde está certo disso. No clube também não há dúvidas de que o atacante fará os gols necessários para a conquista do caneco. Chega num Palmeiras em primeiro lugar. Uma ala da diretoria palmeirense, no entanto, já pensa numa maneira de manter o ‘atacante do amor’ concentrado no trabalho. Há um certo temor de que ele queira matar saudade do Brasil de uma vez só, mesmo casado e com a cabeça no lugar. Uma vez Love sempre Love.