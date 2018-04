Love ou Kléber? Quem é melhor?

Na briga dos atacantes de Cruzeiro e Palmeiras, Vagner Love levou a melhor sobre Kléber. E o Palmeiras venceu por 2 a 1. Durante o jogo na quarta, um amigo me perguntou quem é melhor: Love ou Kléber. Pensei, pensei e não soube responder. Love é mais técnico, veloz, gosta de arrancar com a bola como fez ontem para marcar o segundo gol do seu time no Mineirão. Kléber é mais gladiador na área, briga pela bola usando o corpo (e os braços). É atacante que vira todas para o gol. O sonho do presidente Luiz Gonzaga Belluzzo é ter a dupla no ataque do Verdão na Libertadores de 2010. Para os palmeirenses seria a parceria dos sonhos.