Love renovou por mais três anos

O contrato de Vágner Love foi renovado em janeiro desde ano pelo CSKA por mais três temporadas. O jogador assinou. O montante era substancial. Muito dinheiro mesmo. Love tem o sonho de disputar a Copa do Mundo da África do Sul e acha que jogar no Brasil poderia ajudar. Já figurou na lista de Dunga, mas perdeu terreno. Ocorre que sua vinda para o Palmeiras ou para qualwuer outra equipe do País é descartada quase que integralmente (98%) por pessoas próximas ao atleta. Ele não consegue se liberar do CSKA e o Palmeiras não está negociando com o clube da Rússia.