Lucas Lima, do Santos, dá sinal verde para os chineses

Lucas Lima bem que tentou ir para a Europa na janela do meio do ano, mas não conseguiu. Santos e jogador entraram num acordo para a sequência da temporada, que acabou com o time da Vila Belmiro na segunda posição do Campeonato Brasileiro, atrás apenas do campeão Palmeiras. O craque santista, no entanto, deverá se dobrar pelo dinheiro chinês. De acordo com Wagner Ribeiro, seu agente, o jogador tem oferta de três clubes da China, e todos eles com a intenção de pagar para Lucas Lima até R$ 50 milhões por temporada (o equivalente a US$ 15 milhões).

O meia já teria dado sinal verde para sua negociação. Quer ouvir as propostas. O Santos receberia também uma bolada para liberar o atleta antes do fim do seu contrato, que vai até dezembro de 2017. Com o perdão do trocadilho, o negócio é da China tanto para o jogador quanto para o clube. Até porque no meio do ano que vem, Lucas Lima poderia fazer pré-contrato com qualquer equipe e o Santos perderia o meia sem embolsar nada.

Na China, Lucas Lima desapareceria do cenário, como tem sido a sina da maioria dos jogadores que vai para lá. Graças a Tite, Renato Augusto é um dos poucos que não sumiram do radar do torcedor brasileiro. Lucas Lima assinaria contrato de três anos, encheria as burras e depois voltaria aos 30 anos para encerrar sua carreira no Brasil, como tem feito os atletas negociados no exterior. Wagner Ribeiro, em entrevista à Rádio Bandeirantes, acha a oferta ótima para seu cliente.