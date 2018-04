Lucas ficou um pouco mais longe do Parque São Jorge. O volante jogou os 90 minutos na derrota de hoje do Liverpool para Tottenham por 2 a 1. O técnico Rafa Benítez, que parecia não se interessar pelo brasileiro, escalou o jogador na estreia do time no Campeonato Inglês. Lucas dizia que um possível empréstimo ao Corinthians estava diretamente relacionado à decisão do treinador de usá-lo ou não na temporada.